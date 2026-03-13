В Австрии могут пересмотреть отношения с Россией из-за энергокризиса

Власти Австрии допускают пересмотр стратегии в отношении России из-за дефицита энергоресурсов. Об этом заявил австрийский геополитический аналитик Патрик Поппель.

«В нынешней геополитической ситуации люди могут снова задуматься о том, что важная часть поставок газа связана с Россией. Государству необходимо задуматься о всей системе энергоснабжения. Это вполне может привести к обсуждению продолжения сотрудничества с Россией как партнером в сфере сырья, прежде всего в области энергоснабжения», – цитирует эксперта РИА «Новости».

По словам Поппеля, в связи с энергокризисом может возникнуть вопрос о роли российских поставок газа, поскольку решение проблемы зависит не только от импорта нефти.

«Энергетические системы взаимосвязаны. Если нефть становится недоступной или слишком дорогой, в промышленности можно перейти на газ. Поэтому нынешний энергетический кризис может привести к более рациональному подходу и к тому, что Россию вновь будут рассматривать как партнера в обеспечении надежных поставок энергии», – заключил аналитик.

Как ранее сообщал «Новый День», США частично сняли санкции с российской нефти, загруженной в танкеры. Вашингтон пытается снизить напряженность на топливном рынке, возникшую из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Вена, Зоя Осколкова

