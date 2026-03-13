российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 13 марта 2026, 14:13 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

В Австрии могут пересмотреть отношения с Россией из-за энергокризиса

Власти Австрии допускают пересмотр стратегии в отношении России из-за дефицита энергоресурсов. Об этом заявил австрийский геополитический аналитик Патрик Поппель.

«В нынешней геополитической ситуации люди могут снова задуматься о том, что важная часть поставок газа связана с Россией. Государству необходимо задуматься о всей системе энергоснабжения. Это вполне может привести к обсуждению продолжения сотрудничества с Россией как партнером в сфере сырья, прежде всего в области энергоснабжения», – цитирует эксперта РИА «Новости».

По словам Поппеля, в связи с энергокризисом может возникнуть вопрос о роли российских поставок газа, поскольку решение проблемы зависит не только от импорта нефти.

«Энергетические системы взаимосвязаны. Если нефть становится недоступной или слишком дорогой, в промышленности можно перейти на газ. Поэтому нынешний энергетический кризис может привести к более рациональному подходу и к тому, что Россию вновь будут рассматривать как партнера в обеспечении надежных поставок энергии», – заключил аналитик.

Как ранее сообщал «Новый День», США частично сняли санкции с российской нефти, загруженной в танкеры. Вашингтон пытается снизить напряженность на топливном рынке, возникшую из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Вена, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Нефть и газ

США частично сняли санкции с российской нефти / Трамп заявил, что для США выгодны высокие цены на нефть / Бангладеш просит США разрешить импортировать российскую нефть / СМИ: Иран разрешил индийским танкерам проход через Ормузский пролив / «Газпром»: ВСУ за 2 недели атаковали 12 раз объекты, обеспечивающие поставки газа в Турцию / Мировые цены на нефть взлетели почти до $120 за баррель / Мировые цены на нефть превысили уровень в $90 за баррель / Перу приостанавливает экспорт природного газа из-за аварии

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Россия, Экономика, Европа, Нефть и газ,