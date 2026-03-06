Мировые цены на нефть превысили уровень в $90 за баррель

Мировые цены на нефть на фоне военных действий на Ближнем Востоке превысили отметку в $90 за баррель впервые с 2024 года. Как следует их данных лондонской биржи ICE, стоимость североморского «черного золота» марки Brent поднялась до $91 за баррель.

В то же время котировки на американскую нефть марки WTI увеличилась на 10,04% – до $89,14 за баррель, уточняет «Прайм».

Ранее министр энергетики Катара и гендиректор нефтегазовой компании Qatar Energy Саад бен Шарида аль-Кааб заявил, что мировые цены на нефть взлетят до $150 за баррель через две-три недели, если судоходство в Ормузском проливе не восстановится.

