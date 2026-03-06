российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 6 марта 2026, 19:48 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

Мировые цены на нефть превысили уровень в $90 за баррель

Мировые цены на нефть на фоне военных действий на Ближнем Востоке превысили отметку в $90 за баррель впервые с 2024 года. Как следует их данных лондонской биржи ICE, стоимость североморского «черного золота» марки Brent поднялась до $91 за баррель.

В то же время котировки на американскую нефть марки WTI увеличилась на 10,04% – до $89,14 за баррель, уточняет «Прайм».

Ранее министр энергетики Катара и гендиректор нефтегазовой компании Qatar Energy Саад бен Шарида аль-Кааб заявил, что мировые цены на нефть взлетят до $150 за баррель через две-три недели, если судоходство в Ормузском проливе не восстановится.

Лондон, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Цены на нефть

Мировые цены на нефть приближаются к $80 за баррель, газ в Европе подорожал на 32% / Мировые цены на нефть поднялись выше $71 за баррель / Мировые цены на нефть опустились ниже $60 за баррель / Мировые цены на нефть опустились до $65 за баррель / Мировые цены на нефть превысили уровень в $70 за баррель / Мировые цены на нефть превысили $70 за баррель / Мировые цены на нефть резко упали / «Я слежу…» Трамп призвал сохранять мировые цены на нефть на низком уровне

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Экономика, Нефть и газ, Цены на нефть,