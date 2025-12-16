российское информационное агентство 18+

Вторник, 16 декабря 2025, 19:59 мск

Мировые цены на нефть опустились ниже $60 за баррель

Мировые цены на нефть впервые с начала мая текущего года опустились ниже отметки $59 за баррель, следует из данных торгов на лондонской бирже ICE.

К 18.08 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефть Brent опускалась почти на 2,5% – до $59,07 за баррель, и в моменте снижалась еще сильнее, уточняет «Прайм».

Февральские фьючерсы на американскую нефть WTI подешевели до $55,25 за баррель.

Аналитики обращают внимание, что снижение нефтяных котировок связано с сигналами о прогрессе в переговорах по украинскому урегулированию и ожиданий избытка предложения сырья на рынке.

Лондон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

