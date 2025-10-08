Послы стран ЕС согласовали план по отказу от энергоносителей из России

Послы стран-участниц Европейского союза согласовали план отказа от закупок импорта российских энергоносителей к 2028 году. Как пишет западная пресса, голосование по этому вопросу намечено на 20 октября.

В случае окончательного одобрения проекта импорт российского газа по новым контрактам будет прекращен с января 2026 года, затем по действующим краткосрочным контрактам с июня 2026 года и по долгосрочным контрактам – с января 2028 года.

При этом, как отмечает Reuters, Венгрия, Франция и Бельгия по-прежнему закупают голубое топливо из России, на долю которого приходится 12% импорта газа в ЕС.

Новые правила также обяжут Венгрию и Словакию – две страны, которые по-прежнему импортируют российскую нефть, разработать национальные планы по прекращению этого импорта к 2028 году.

«Квалифицированное большинство» государств-членов ЕС, то есть не менее 55%, должно одобрить эти планы. Кроме того, Брюссель ведет переговоры о новом пакете санкций против России, предусматривающем запрет поставок сжиженного природного газа на год раньше – в январе 2027 года.

Ранее сообщалось, что Европейский союз наращивает закупки российского сжиженного природного газа, несмотря на официальные заявления о намерении отказаться от него.

По данным Евростата, в первом полугодии 2025 года Евросоюз закупил российский трубопроводный газ на 2,9 млрд евро, а СПГ – на 4,5 млрд евро, что на 28% больше, чем годом ранее. Суммарные закупки российского газа выросли на 9% по сравнению с прошлым годом.

Брюссель, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

