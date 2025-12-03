российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 3 декабря 2025, 13:35 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Норвегии закрыли авиабазу НАТО из-за аварийного состояния ВПП

В Норвегии закрыли авиабазу НАТО на острове Андойя из-за проблем с обслуживанием. Взлетно-посадочная полоса пришла в негодность.

«Самая большая проблема – это взлетно-посадочная полоса. Из-за ее ограничений остров Андойя не может быть использован во время крупных учений НАТО «Холодный ответ», а многие другие мероприятия союзников уже сошли на нет», – рассказал командир базы подполковник Эйстейн Дальберг.

В ходе проверки были обнаружены большие трещины в бетоне взлетно-посадочной полосы и рулежных дорожек. Эрозия почвы сделала невозможной эксплуатацию базы. В результате было принято решение о закрытии объекта.

Ранее сообщалось, что Норвегия выделит 500 млн долларов на закупку вооружений для Украины. Проект PURL предполагает, что европейские страны оплачивают боеприпасы и технику, закупаемые для Киева у США.

Осло, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Европа

Россия не намерена воевать с Европой, но готова – Путин / «Коррупционная труба»: Захарова отреагировала на задержание Могерини / В штаб-квартире дипломатической службы ЕС проходят обыски по делу о мошенничестве на госзакупках / Макрон заявил об отсутствии согласованного мирного плана по Украине / ЕС предоставил Киеву более 187 млрд евро / В Белоруссии обезврежен беспилотник из Литвы, который сбрасывал экстремистские материалы / С фермы во Франции украли годовой запас мяса улиток стоимостью более 110 тысяч евро / Адмирал НАТО предложил нанести упреждающий удар по России

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Европа,