В Норвегии закрыли авиабазу НАТО на острове Андойя из-за проблем с обслуживанием. Взлетно-посадочная полоса пришла в негодность.

«Самая большая проблема – это взлетно-посадочная полоса. Из-за ее ограничений остров Андойя не может быть использован во время крупных учений НАТО «Холодный ответ», а многие другие мероприятия союзников уже сошли на нет», – рассказал командир базы подполковник Эйстейн Дальберг.

В ходе проверки были обнаружены большие трещины в бетоне взлетно-посадочной полосы и рулежных дорожек. Эрозия почвы сделала невозможной эксплуатацию базы. В результате было принято решение о закрытии объекта.

Ранее сообщалось, что Норвегия выделит 500 млн долларов на закупку вооружений для Украины. Проект PURL предполагает, что европейские страны оплачивают боеприпасы и технику, закупаемые для Киева у США.

