«Будет сюрприз»: Захарова пообещала Европе неожиданный ответ на конфискацию активов РФ

Ответ Москвы на действия Евросоюза по выделению так называемого «репарационного кредита» Киеву за счет замороженных активов России будет сюрпризом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

При этом дипломат назвала неадекватным поведение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, объявившей об экспроприации средств РФ в пользу киевского режима.

«Мы же видим неадекватность и других ее действий», – сказала Захарова.

Представитель МИД России не стала раскрывать, каким именно будет ответ Москвы в случае изъятия ее активов. «Это они узнают. Будет сюрприз», – заявила она.

Накануне глава Еврокомиссии объявила, что Брюссель одобрил план по выделению репарационного кредита для Киева, который предполагается за счет экспроприации российских активов в Европе. По ее словам, это решение, наряду с кредитами ЕС, позволит обеспечить потребности Украины в ближайшие два года в условиях конфликта с Россией.

Москва, Анастасия Смирнова

