Мировые цены на нефть приближаются к $80 за баррель, газ в Европе подорожал на 32%

На мировом рынке энергоносителей активно растут цены на сырье на фоне обострения обстановки на Ближнем Востоке. Стоимость нефти приближается к отметке $80 за баррель, биржевые котировки на газ в Европе подскочили почти на треть.

В частности, на лондонской бирже ICE цены на «черное золото» поднялись более чем на 7%. К 14.36 мск стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent поднялась до $78,2 за баррель. Апрельские фьючерсы на американское сырье марки WTI подорожали до $71,75, уточняет «Прайм».

В то же время биржевые котировки на в Европе резко ускорили рост – до 32%, превышая $515 за тысячу кубометров. Поводом также стали ближневосточные события и сообщения, что QatarEnergy, которая контролирует до 20% рынка газа, останавливает производство СПГ из-за атаки БПЛА.

Лондон, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube