Премьер Словакии грозит Украине прекращением поставок электроэнергии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозит остановить поставки электроэнергии на Украину, если Киев будет мешать транзиту по нефтепроводу «Дружба».

«Если Зеленскому кажется, что это не имеет никакой ценности, что это ему не нужно, то мы можем принять решение и отказаться от сотрудничества в области поставок электроэнергии», – сказал Фицо на пресс-конференции.

Кроме того, премьер добавил, что нефтеперерабатывающий завод Slovnaft останавливает экспорт, в том числе дизельного топлива на Украину. «Все, что будет обрабатываться в Словакии, будет предназначено для словацкого рынка», – отметил Фицо.

Ранее совет ЕС утвердил окончательный отказ от российского газа в Евросоюзе с января 2027 года. Премьер Словакии Роберт Фицо раскритиковал это решение, сообщив, что стана будет обращаться в суд.

Братислава, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube