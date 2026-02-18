Bloomberg: Россия увеличила экспорт нефти на мировой рынок

Россия наращивает экспорт нефти на мировой рынок. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.

По данным агентства, поставки сырой российской нефти растут четвертую неделю подряд. За месяц РФ экспортировала в среднем 3,39 млн баррелей в сутки, что на 480 тысяч баррелей ниже уровня середины декабря, однако демонстрирует устойчивую положительную динамику

Рост экспорта в сочетании с повышением среднемесячных цен позволил России «увеличить поступления в казну до максимума почти за два месяца». «В среднем за четыре недели валовая стоимость экспорта Москвы росла на протяжении пятой недели, достигнув 1,09 млрд долларов за 28 дней до 15 февраля», – говорится в статье.

Основной покупатель российского топлива – Китай. В первые две недели февраля в КНР поставлялось в более 2 млн баррелей в сутки, что помогло удержать общий объем нефти в море на уровне около 140 млн баррелей. При этом все больше нефти марки Urals перенаправляется с недавних покупателей в Индии.

Из-за возросшей напряженности на Ближнем Востоке мировые цены на нефть остаются на низком уровне, что привело к росту средних цен на российскую нефть. Повышение стоимости в сочетании с небольшим увеличением объемов поставок привело к приросту на 50 млн долларов в неделю.

