ЕС снизит потолок цен на российскую нефть с 1 февраля

Власти Евросоюза приняли решение снизить потолок стоимости российской нефти. Об этом говорится в регламенте Комиссии ЕС 2026/124.

В документе сообщается, что цена на сырую нефть из России составит 44,1 доллара с 1 февраля 2026 года. Ранее лимит стоимости российского топлива составлял 47,6 доллара.

Ранее сообщалось, что страны «большой семерки» и ЕС ведут переговоры об установлении полного запрета на перевозку производимой в РФ нефти морским путем. Не исключено, что данные меры будут приняты в очередном пакете антироссийских санкций.

В последний раз потолок цен снижался в начале сентября. Затем примеру ЕС последовали Британия, Швейцария, Канада, Новая Зеландия.

В ответ Москва запретила поставки сырой нефти иностранным компаниям, если в контрактах упомянут механизм предельной стоимости.

Брюссель, Зоя Осколкова

