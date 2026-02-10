российское информационное агентство 18+

Вторник, 10 февраля 2026, 15:21 мск

Греция и Мальта выступили против ограничений по перевозкам российской нефти

Греция и Мальта выступили против предложения Евросоюза заменить потолок цен на нефть из России запретом на услуги по перевозке российского топлива. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам источников агентства, на встрече послов стран ЕС, где был представлен последний пакет санкций блока, представители обеих южноевропейских стран выразили обеспокоенность по поводу ограничений в отношении перевозки российских энергоресурсов.

«Они (Греция и Мальта – прим. ред.) выразили опасения, что это изменение может отрицательно сказаться на их судоходной отрасли и ценах на энергоносители», – рассказали собеседники агентства.

Кроме того, представители этих стран запросили разъяснения по поводу предложений о санкциях в отношении иностранных портов, которые осуществляют операции с российской нефтью.

6 февраля Еврокомиссия представила 20-й пакет санкций против России. Новые меры охватывают энергетику, финансовые услуги и торговлю.

Афины, Зоя Осколкова

