Венгрия подаст в суд на ЕС за запрет поставок газа из России

Будапешт намерен оспорить в суде решение Советом ЕС о запрете поставок газа из России. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Как только оно (решение) будет официально оформлено, правительство Венгрии подаст иск в суд ЕС, чтобы добиться его отмены юридическим путем», – уточнил он в видеообращении, цитаты из которого приводит ТАСС.

Сийярто отметил, что решение о запрете на российский газ было принято «в результате масштабного юридического мошенничества». По его словам, что, согласно законодательству ЕС, для такого решения требовалось согласие всех 27 членов сообщества, однако Еврокомиссия согласовала это на основании большинства голосов.

Сийярто уточнил, что обращение в суд ЕС уже подготовлено.

Ранее Совет ЕС окончательно утвердил полный запрет на поставки российского сжиженного природного газа в ЕС с 1 января 2027 года, а трубопроводного газа – с 30 сентября 2027 года. Нарушение запрета грозит крупными штрафами.

Будапешт, Анастасия Смирнова

