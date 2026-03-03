российское информационное агентство 18+

Вторник, 3 марта 2026

Суд ЕС зарегистрировал иск Банка России о блокировке активов

Суд Европейского союза зарегистрировал иск Банка России против решения Совета ЕС о бессрочной заморозке суверенных активов.

«Дело: Банк России против Совета ЕС. Дата подачи иска 27 февраля 2026 года, язык производства по делу: французский, судебная инстанция: Общий суд, статус: находится на рассмотрении», – приводит «Прайм» данные судебной карточки дела.

Ранее Центробанк подал иск к депозитарию Euroclear на сумму более 18 трлн рублей. Регулятор назвал планы Еврокомиссии использовать заблокированные активы незаконными.

Люксембург

