Суд ЕС зарегистрировал иск Банка России о блокировке активов

Суд Европейского союза зарегистрировал иск Банка России против решения Совета ЕС о бессрочной заморозке суверенных активов.

«Дело: Банк России против Совета ЕС. Дата подачи иска 27 февраля 2026 года, язык производства по делу: французский, судебная инстанция: Общий суд, статус: находится на рассмотрении», – приводит «Прайм» данные судебной карточки дела.

Ранее Центробанк подал иск к депозитарию Euroclear на сумму более 18 трлн рублей. Регулятор назвал планы Еврокомиссии использовать заблокированные активы незаконными.

Люксембург, Анастасия Смирнова

