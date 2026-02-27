Центробанк выявил больше тысячи нелегальных кредиторов в России

За последний год ЦБ РФ выявил больше тысячи нелегальных кредиторов. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В 2025 году выявлено 1 118 субъектов с признаками нелегального кредитора, что на 27% меньше, чем годом ранее.

Кроме того, снизилось число нелегальных проектов, которые предлагали займы исключительно онлайн, используя соцсети и платформы объявлений. Так, в прошлом году было выявлено 111 подобных интернет-проектов, в 2024 году – 694.

За год направлено на блокировку более 4 тысяч страниц в соцсетях и на платформах объявлений с информацией об услугах нелегального кредитования.

«Псевдоломбарды и комиссионные магазины, которые незаконно выдавали краткосрочные займы, чаще использовали сетевой формат работы. Они открывали точки под единым брендом, но зарегистрированные на разных индивидуальных предпринимателей», – говорится в материалах Банка России.

В прошлом году регулятор начал использовать данные Росреестра и Федеральной службы судебных приставов для того, чтобы выявлять социально опасные схемы нелегального кредитования под залог жилья. «Используя эту информацию, Банк России выявил 137 нелегальных ипотечных кредиторов, информация о них направлена в правоохранительные органы», – уточнили в ЦБ.

