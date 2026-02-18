Официальный курс доллара закрепился ниже 77 рублей

Центробанк РФ понизил официальные курсы основных иностранных валют по отношению к российскому рублю на завтра, 19 февраля. Как следует из данных регулятора, американский доллар закрепился ниже 77 рублей, а евро опустился вплотную к отметке 90 рублей.

В частности, курс «американца» упал на 58,65 копейки – до 76,1524 рубля, «европейца» – на 59,75 копейки до 90,2683 рубля.

В то же время официальный курс китайского юаня уменьшен на 7,97 копейки – до 11,0137 рубля.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

