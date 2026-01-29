российское информационное агентство 18+

Четверг, 29 января 2026, 20:00 мск

На внебиржевом рынке курс доллара опустился ниже 75 рублей

Внебиржевой курс американского доллара впервые с марта 2023 года опустился ниже 75 рублей, сообщает «Прайм».

Тем не менее официальный курс «американца» на завтра будет выше этого значения почти на рубль. Так, Банк России понизил на завтра, 30 января, курс доллара на 24,11 копейки – до 76,0251 рубля.

В то же время официальный курс евро, установленный на пятницу, уменьшен на 32,37 копейки – до 90,9751 рубля, китайского юаня – на 4,28 копейки до 10,9002 рубля.

Москва, Анастасия Смирнова

