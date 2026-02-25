российское информационное агентство 18+

Среда, 25 февраля 2026, 19:59 мск

Внебиржевой курс доллара превысил 77 рублей

Расчетный курс американского доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, превысил 77 рублей впервые с 13 февраля.

К 18:00 мск курс доллара рос на 1,08 рубля относительно предыдущего закрытия – до 77,10 рубля, уточняет «Прайм».

Официальный курс доллара остается пока ниже этого значения. Центробанк РФ понизил на завтра, 26 февраля, курс «американца» до 76,4678 рубля.

Официальный курс евро уменьшен на 26,1 копейки, до 90,3211 рубля, китайского юаня увеличен на 0,15 копейки – до 11,1187 рубля.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

