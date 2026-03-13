Пятница, 13 марта 2026, 19:49 мск

Официальный курс доллара превысил 80 рублей

Центробанк РФ повысил официальные курсы основных иностранных валют по отношению к российскому рублю на выходные и понедельник. Как следует из данных регулятора, американский доллар стал дороже 80 рублей, евро приблизился к уровню в 92 рубля.

В частности, курс «американца» увеличен на 1,1583 рубля – до 80,2254 рубля, «европейца» – на 59,54 копейки до 91,9847 рубля.

В то же время официальный курс китайского юаня вырос на 14,77 копейки – до 11,6504 рубля.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Россия, Финансы, Рубль, ЦБ РФ,