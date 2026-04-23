Минфин РФ анонсировал возобновление покупки валюты: рубль отреагировал ослаблением

Министерство финансов РФ планирует в мае возобновить операции по покупке/продаже валюты и золота на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила.

Как говорится в сообщении ведомства, такое решение принято в целях повышения стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий и снижения влияния изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей на отечественную финансовую систему.

Это заявление спровоцировало ослабление курса рубля на валютном рынке. В частности, как отмечает «Интерфакс», стоимость китайского юаня по данным на 15:46 мск составила 11,095 рубля, что на 14,3 копейки (на 1,3%) выше уровня закрытия предыдущих торгов и на 10,19 копейки выше уровня действующего официального курса.

Москва, Анастасия Смирнова

