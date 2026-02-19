Глава РСПП упрекнул Банк России за нерешительность в снижении ключевой ставки

Более 80% компаний остановили или заморозили инвестиционные программы на фоне высокой ключевой ставки Банка России. Об этом сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, ссылаясь на данные опроса.

При этом он обратил внимание, что снижение ставки на 0,5% недостаточно.

«Напомню, что у нас рост ВВП в прошлом году 1%, инфляция замедлилась до 5,6%. Безусловно, это повод для умеренного оптимизма, но мы также фиксируем, что чересчур долго была у нас высокая ключевая ставка – и тот факт, что Центральный банк перешел к циклу снижения ключевой ставки, мы это, так сказать, приветствуем. Хотя понятно, что снижение с шагом 50 базисных пунктов, оно недостаточно для того, чтобы оживить инвестиции, предотвратить, скажем, чрезмерные расходы компаний на обслуживание долга», – сказал Шохин, слова которого цитирует «Интерфакс».

Ранее Банк России снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов – до 15,5% годовых.

