Пятница, 6 февраля 2026, 15:44 мск

ЦБ: В России выросло число жалоб на банки

В России выросло число жалоб на банки. При этом россияне стали реже обращаться по теме мошенничества. Об этом сообщает ЦБ РФ.

«В 2025 году Банк России получил почти 392 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов. Чаще всего поступали жалобы на отказ в проведении операций, блокировку карт или доступа к онлайн-банкингу, реже – на расчет коэффициента бонус-малус и навязывание дополнительных услуг», – говорится в сообщении на сайте регулятора.

Общее число жалоб на банки выросло почти на 15%. Как пояснили в Центробанке, это в первую очередь связано с усилением мер по противодействию финансовому мошенничеству. Люди стали чаще жаловаться на ограничения в переводах и операциях по картам.

«В то же время именно эти меры способствовали снижению на 30% количества жалоб по поводу кибермошенничества и на 29% – по поводу ситуаций, когда люди под давлением мошенников добровольно передают им деньги или конфиденциальную информацию», – отмечает регулятор.

По словам главы Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута, проблема в том, что банки зачастую не объясняли клиентам, в чем причина ограничений, и что делать, чтобы их снять. ЦБ направил кредитным организациям рекомендации по работе в таких случаях.

Москва, Зоя Осколкова

