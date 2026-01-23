российское информационное агентство 18+

Пятница, 23 января 2026, 09:32 мск

ЦБ РФ отозвал лицензию у «Нового Московского Банка»

Банк России лишил лицензии «Новый Московский Банк». Кредитная организация проводила подозрительные операции и не реагировала на указания регулятора по снижению рисков.

«Банк России приказом от 23.01.2026 № ОД-110 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Коммерческого Банка «Новый Московский Банк» (Общество с ограниченной ответственностью) КБ «НМБ» ООО (рег. № 2932, г. Москва). По величине активов кредитная организация занимала 258 место в банковской системе Российской Федерации», – говорится в сообщении ЦБ.

«Новый Московский Банк» фактически не осуществлял деятельность, связанную с кредитованием экономики: ссудная задолженность кредитной организации, составляя порядка 10% активов, характеризовалась крайне низким качеством. «Специализируясь на расчетно-кассовом обслуживании, банк на протяжении продолжительного времени проводил в крупных объемах подозрительные операции группы клиентов с признаками «технических» компаний»», – добавил регулятор.

Данные об операциях, имеющих признаки незаконных, направлены в правоохранительные органы.

«Новый Московский Банк» является участником системы страхования вкладов. Агентство по страхованию вкладов планирует начать выплаты клиентам банка не позднее 6 февраля 2026 года.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

