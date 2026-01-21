Центробанк РФ понизил официальные курсы основных иностранных валют по отношению к российскому рублю на завтра, 22 января. Как следует из данных регулятора, евро снова стал дешевле 91 рубля.

В частности, курс «европейца», который накануне был повышен на 1 рубль, уменьшен на 47,43 копейки – до 90,7211 рубля.

В то же время официальный курс американского доллара снижен на 30,88 копейки – до 77,5159 рубля, китайского юаня – на 5,81 копейки до 11,111 рубля.

Москва, Анастасия Смирнова

