Объем международных резервов России увеличился до исторического рекорда, который теперь составляет $786,9 млрд. Об этом свидетельствуют данные Центробанка РФ.
Исторический максимум был достигнут благодаря росту резервов за неделю с 16 по 23 декабря на $17,8 млрд. Это произошло в основном из-за положительной переоценки, уточнил регулятор.
Центробанк учитывает в своей статистике резервы, которые были заморожены западными государствами после начала специальной военной операции. Речь идет о сумме порядка $300 млрд.
Москва, Анастасия Смирнова
© 2026, РИА «Новый День»