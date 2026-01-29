Международные резервы России за неделю выросли почти на $18 млрд и обновили рекорд

Объем международных резервов России увеличился до исторического рекорда, который теперь составляет $786,9 млрд. Об этом свидетельствуют данные Центробанка РФ.

Исторический максимум был достигнут благодаря росту резервов за неделю с 16 по 23 декабря на $17,8 млрд. Это произошло в основном из-за положительной переоценки, уточнил регулятор.

Центробанк учитывает в своей статистике резервы, которые были заморожены западными государствами после начала специальной военной операции. Речь идет о сумме порядка $300 млрд.

Москва, Анастасия Смирнова

