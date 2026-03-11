Центробанк РФ повысил прогноз по прибыли банковского сектора

По итогам 2026 года чистая прибыль российского банковского сектора может составить до 3,3 – 3,8 трлн рублей. Об этом говорится в аналитическом обзоре регулятора.

«Повысили прогноз по прибыли в 2026 году до 3,3-3,8 триллиона рублей с учетом уточнения диапазона по марже», – говорится в докладе.

Согласно оценке Центробанка, растущие в том числе за счет масштабов бизнеса основные доходы уравновесят повышенный уровень кредитных потерь в корпоративном сегменте и позволят банкам заработать в текущем году прибыль, сопоставимую с 2024-2025 годами.

Ранее в ЦБ сообщали, что российские банки по итогам 2025 года заработали 3,5 трлн рублей чистой прибыли. В 2024 году прибыль банков была на уровне 3,8 трлн рублей.

