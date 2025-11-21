ЦБ подтвердил ожидания высокой прибыли банковского сектора

Прибыль российского банковского сектора по итогам 2025 года составит порядка 3,2-3,5 триллиона рублей. Об этом говорится в обзоре регулятора.

В ЦБ обратили внимание, что чистая прибыль банков за девять месяцев текущего года составила 2,7 трлн рублей.

«С учетом результата банков за девять месяцев 2025 года мы ожидаем, что по итогам 2025 года прибыль сектора будет ближе к верхней границе прогнозного диапазона от 3,2 до 3,5 триллиона рублей», – говорится в документе.

Напомним, в 2024 году российские банки получили рекордные 3,8 трлн рублей прибыли.

Москва, Анастасия Смирнова

