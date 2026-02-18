ЦБ: в России ежемесячно останавливают около 330 тысяч мошеннических операций

Каждый месяц в России банки останавливаются около 330 тысяч мошеннических операций. Об этом сообщила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

«Мы второй год активно работаем с банками, которые раньше по тем или иным причинам не сообщали о мошеннических операциях», – сообщила глава регулятора. По ее словам, сыграла свою роль спецкнопка, которая существует в приложениях кредитных организаций.

«Если полнее наша база, то другие банки, которые получают от нее информацию из этой базы, могут более эффективно пресекать мошеннические операции. Крупнейшие банки, используя в том числе сведения из этой базы, ежемесячно приостанавливают около 330 тысяч мошеннических операций», – добавила Набиуллина.

Глава ЦБ отметила, что ощущает «осторожный оптимизм» в сфере борьбы с мошенниками. Регулятор работает над тем, чтобы данные о дропперах быстро попадали в базу.

«Сейчас в большинстве случаев «дроп-комплект», есть такое даже понятие «дроп-комплект», он стоит дороже, чем похищенная сумма, и наша задача – свести к минимуму шансы мошенников использовать одну и ту же карту дважды. Для этого нужно, чтобы реквизиты дропперов попадали в нашу базу данных быстро. Скорость реакции очень важна и должна стать общим приоритетом с тем, чтобы совокупные издержки мошенников перекрывали их выгоды», – отметила Набиуллина.

Москва

