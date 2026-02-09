российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 9 февраля 2026, 20:02 мск

Новости Финансы

Новости, Кратко, Популярное

В России создадут единый реестр банковских карт

В России в течение года планируется создать единый реестр банковских карт. Об этом сообщил заместитель министра цифрового развития Иван Лебедев, выступая в Госдуме. По его словам, такое обязательство взял на себя Центробанк РФ.

«Центральный банк взял на себя обязательство в течение года подготовить базу единую по всей стране, из которой будет видно, сколько у каждого гражданина в каком банке оформлено карт», – сказал представитель правительства.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина предложила ограничить количество карт на человека для борьбы с дропперами. По ее словам, права добросовестных россиян такая мера не нарушит, но позволит побороть «веерный выпуск» карт.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщал, что соответствующий законопроект планируется внести в нижнюю палату в июне, а уже осенью ограничения могут вступить в силу.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / ЦБ РФ

Официальный курс евро превысил 92 рубля / Центробанк повысил официальные курсы доллара, евро и юаня / ЦБ: В России выросло число жалоб на банки / Официальный курс евро опять дешевле 91 рубля / Европейская валюта опять стала дороже 91 рубля / Центробанк РФ снова опустил курсы доллара ниже 77 и 91 рублей / На внебиржевом рынке курс доллара опустился ниже 75 рублей / Международные резервы России за неделю выросли почти на $18 млрд и обновили рекорд

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Финансы, Госдума, Правительство Москвы, ЦБ РФ,