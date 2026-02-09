В России создадут единый реестр банковских карт

В России в течение года планируется создать единый реестр банковских карт. Об этом сообщил заместитель министра цифрового развития Иван Лебедев, выступая в Госдуме. По его словам, такое обязательство взял на себя Центробанк РФ.

«Центральный банк взял на себя обязательство в течение года подготовить базу единую по всей стране, из которой будет видно, сколько у каждого гражданина в каком банке оформлено карт», – сказал представитель правительства.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина предложила ограничить количество карт на человека для борьбы с дропперами. По ее словам, права добросовестных россиян такая мера не нарушит, но позволит побороть «веерный выпуск» карт.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщал, что соответствующий законопроект планируется внести в нижнюю палату в июне, а уже осенью ограничения могут вступить в силу.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

