Число банковских карт на человека в России хотят ограничить уже осенью

Число банковских карт, оформленных на одного человека в России, могут ограничить до 20, а в одном банке можно будет иметь максимум пять карт. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков «Известиям». По его словам, инициативу планируют внести в нижнюю палату в июне, а уже осенью ограничения могут вступить в силу.

«Пока звучит предложение – всего 20 карт и пять в одном банке, но, мне кажется, и это чрезмерно, будем обсуждать. Количество банков не обсуждается, только количество карт», – отметил парламентарий.

Инициатива направлена на борьбу с дропперами – лицами, которые под влиянием злоумышленников или за деньги оформляют и передают свои банковские карты мошенникам, чтобы те могли вывести туда похищенные деньги. В настоящее время законодательного ограничения на количество карт на руках у одного человека нет – его определяет политика банков.

Напомним, еще в начале марта глава Центробанка Эльвира Набиуллина на совещании президента с правительством предложила ввести лимит на количество банковских карт на одного человека, мотивируя это тем, что нормальному человеку «не нужно 100 карт разных банков».

По оценке экспертов, новшество коснется небольшой части клиентов – лишь у порядка 0,5% клиентов количество активных карт превышает 20. Новая мера может затронуть несколько сотен тысяч граждан с учетом того, что в России сейчас порядка 100 млн пользователей банковских услуг.

Добросовестным клиентам, которые в погоне за выгодными ставками и кешбэком активно пользуются услугами разных финансовых организаций, это ограничение не создаст значительных неудобств, отметили эксперты. Однако сокращение до пяти штук в одном банке может быть не всегда удобным, учитывая, что у банков разные продуктовые линейки, которые зачастую обновляются, указал замдиректора департамента развития розничного бизнеса банка «Зенит» Михаил Воронько.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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