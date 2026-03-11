США расширят контингент на Черном море, разместив войска в Румынии

Румыния согласна принять американских военных на черноморской авиабазе. Запрос США на расширение контингента одобрил Высший совет национальной обороны Румынии.

Вашингтон планирует направить на авиабазу имени Михаила Когэльничану ряд самолетов, где будут проводиться более масштабные логистические операции и дозаправка. США также планируют перебросить в Румынию до 500 военнослужащих.

Запрос о временном размещении военных США на румынской территории был одобрен Высшим советом национальной обороны Румынии.

При этом президент страны Никушор Дан подчеркнул, что речь идет о самолетах-заправщиках, оборудовании для мониторинга и спутниковой связи, которое носит оборонительный характер и не оснащено реальным оружием.

Решение Совета передано на утверждение парламента.

Бухарест, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

