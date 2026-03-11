США требуют от ЮАР выйти из БРИКС

США требуют от Южно-Африканской Республики покинуть объединение БРИКС. Об этом сообщил американский посол в ЮАР Лео Брент Бозелл.

По словам дипломата, Вашингтон выдвинул ряд требований, среди которых был выход из БРИКС и соблюдение «политики неприсоединения» в дальнейшем. Бозелл подчеркнул, что у США вызывает озабоченность стремление ЮАР сотрудничать со странами БРИКС, часть из которых «не разделяют американские демократические ценности».

Среди других требований США к правительству ЮАР – проведение внутриполитических и экономических реформ, направленных на защиту белого населения и расширение экономических возможностей черного.

Кроме того, Вашингтон считает, что Претория должна отозвать свои обвинения в адрес Израиля в геноциде в секторе Газа, поданные в Международный суд ООН в 2023 году.

Американский дипломат отметил, что ЮАР является крупнейшим торговым и инвестиционным партнером США среди стран Африки к югу от Сахары. «Я скажу вам, что наша позиция была очень твердой. <…> Мы передали их правительству Южной Африки. Мы ждем ответа уже почти год. Как я уже ясно дал понять на встречах, терпение США на исходе. Мы всё больше убеждаемся, что отказ правительства Южной Африки отвечать на наши простые вопросы становится заявлением», – заключил Бозелл.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube