российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 11 марта 2026, 15:13 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

США требуют от ЮАР выйти из БРИКС

Фото: infobrics.org

США требуют от Южно-Африканской Республики покинуть объединение БРИКС. Об этом сообщил американский посол в ЮАР Лео Брент Бозелл.

По словам дипломата, Вашингтон выдвинул ряд требований, среди которых был выход из БРИКС и соблюдение «политики неприсоединения» в дальнейшем. Бозелл подчеркнул, что у США вызывает озабоченность стремление ЮАР сотрудничать со странами БРИКС, часть из которых «не разделяют американские демократические ценности».

Среди других требований США к правительству ЮАР – проведение внутриполитических и экономических реформ, направленных на защиту белого населения и расширение экономических возможностей черного.

Кроме того, Вашингтон считает, что Претория должна отозвать свои обвинения в адрес Израиля в геноциде в секторе Газа, поданные в Международный суд ООН в 2023 году.

Американский дипломат отметил, что ЮАР является крупнейшим торговым и инвестиционным партнером США среди стран Африки к югу от Сахары. «Я скажу вам, что наша позиция была очень твердой. <…> Мы передали их правительству Южной Африки. Мы ждем ответа уже почти год. Как я уже ясно дал понять на встречах, терпение США на исходе. Мы всё больше убеждаемся, что отказ правительства Южной Африки отвечать на наши простые вопросы становится заявлением», – заключил Бозелл.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / США

Тегеран посоветовал врагам «унести с собой в могилу» мечту о капитуляции Ирана / США готовят третий авианосец к отправке на Ближний Восток / Трамп рассчитывает на полную и безоговорочную капитуляцию Ирана / FT: страны Персидского залива пересматривают инвестиции за рубеж из-за конфликта / Кремль: остановить войну на Ближнем Востоке способен только тот, кто ее начал / В Лас-Вегасе турист похитил фламинго и покалечил его / Иранские военные объявили о новой волне ударов по объектам США и Израиля / Испания отказалась предоставлять свои базы США для атак на Иран

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Политика, США,