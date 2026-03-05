российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
Четверг, 5 марта 2026, 13:18 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Лас-Вегасе турист похитил фламинго и покалечил его

В США турист из Канады украл из вольера фламинго и ранил птицу. Подозреваемого задержали.

Инцидент произошел в одном и отелей Лас-Вегаса. 33-летний турист из Онтарио проник в вольер с птицами, забрал фламинго по кличке Пичи к себе в номер и вырвал у него крыло.

Подозреваемого задержали. Мужчина заявил, что птица была ранена, а он хотел вправить крыло, но что-то пошло не так. В номере нашли окровавленные перья фламинго, а в телефоне канадца было несколько фотографий птицы и видеозапись, на которой турист ее мучает.

Мужчину арестовали и обвинили в жестоком обращении с животными. Представители отеля сообщили, что фламинго передали ветеринарам, которые оказывают всю необходимую помощь.

Лас-Вегас, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

