Вторник, 3 марта 2026, 12:34 мск

Трамп заявил, что Лондон должен был помочь США в атаке на Иран

Архив, фото CNN

Президент США Дональд Трамп заявил, что Великобритания должна была поддержать американские силы на Ближнем Востоке. При этом глава Белого дома подчеркнул, что Штаты в этом вопросе не зависят от Лондона.

Трамп прокомментировал позицию британского премьер-министра Кира Стармера в интервью изданию Sun. «Это не будет иметь значения, но он должен был помочь… он должен был», – сказал американский лидер.

Президент США добавил, что американская армия способна действовать самостоятельно и не зависит от поддержки Лондона.

Ранее канцлер Германии Фриндрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявили, что их страны не принимали участия в ударах по Ирану.

Британский премьер также подчеркнул, что Лондон не намерен присоединяться к США и Израилю в этом конфликте. По его словам, британские власти пришли к выводу, что наилучшим решением кризиса будет «решение проблемы через переговоры», в которых Иран откажется от намерения разработать ядерное оружие.

Вашингтон, Зоя Осколкова

