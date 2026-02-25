Трамп: США упорно работают над завершением конфликта на Украине

Власти США очень усердно работают над урегулированием конфликта на Украине. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, выступая в конгрессе с ежегодным обращением о положении дел в стране.

«Мы усердно работаем над тем, чтобы положить конец девятой войне, этой резне, бойне между Россией и Украиной, где каждый месяц гибнет по 25 тыс. солдат», – сказал Трамп. Он в очередной раз заявил, что этот военный конфликт никогда бы не начался, если бы он был президентом.

Президент США пообещал работать на благо мира там, где это возможно, и вместе с тем отвечать на любые угрозы США. «Как президент я буду добиваться мира везде, где это возможно, но никогда не буду колебаться в противостоянии угрозам Америке там, где это необходимо», – подчеркнул глава Белого дома.

Трамп в своей двухчасовой речи также заявил, что благодаря его политике США вновь пользуются уважением в мире, а «наши враги нас боятся». По его словам, США стали «больше, лучше, богаче и сильнее, чем когда-либо прежде».

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

