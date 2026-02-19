Спецпредставитель Путина назвал фейками «предложения» России к США о снятии санкций за $12 трлн

Спецпредставитель главы российского государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев выступил с опровержение сообщений, что Москва предлагает Вашингтону проекты на $12 трлн «в обмен» на снятие санкций. По его словам, такие утверждения являются фейком.

«The Economist выпустил фейковый вброс: якобы Россия предлагает США проекты на $12 триллионов «в обмен» на снятие санкций. Это неверно. Снятие санкций в итоге будет продиктовано интересами самих США: американские компании уже потеряли, уйдя с российского рынка свыше $300 млрд», – подчеркнул спецпредставитель президента РФ в канале в мессенджере Max.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube