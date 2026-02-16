Минобороны Нидерландов: взломать F-35 можно так же, как iPhone

В министерстве обороны Нидерландов заявили, что американский истребитель F-35 возможно взломать по аналогии со смартфоном iPhone.
«Я скажу то, чего говорить никогда не следовало бы, но всё же скажу: взломать F-35 можно так же, как iPhone», – заявил госсекретарь министерства обороны Нидерландов Гейс Тейнман в эфире радиостанции BNR.
По его словам, процесс адаптации европейских ракет Meteor, Storm Shadow и SCALP в системы F-35 идет слишком медленно. Европейским союзникам необходимо объединить усилия для ускорения интеграции.
По мнению Тейнмана, в этом могут помочь Норвегия и Польша. «Если мы возьмемся за это всерьез вместе с норвежцами и поляками, тогда станет ясно, готовы ли американцы обозначить свою позицию», – отметил представитель ведомства.
Напомним, в конце января Нидерланды разместили истребители F-35 в гражданском аэропорту Схипхол на случай возможного конфликта.
Амстердам, Зоя Осколкова
© 2026, РИА «Новый День»