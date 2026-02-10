российское информационное агентство 18+

Вторник, 10 февраля 2026, 20:35 мск

«Борьба и мир Республики Сербской»: в Белграде пройдет премьера документального фильма медиа-проекта «Балканист»

Фото: Tanjug.rs

В среду, в Белграде, пройдет премьерный показ полной версии документального фильма «Борьба и мир Республики Сербской», который сняли медиа-проект «Балканист» и его основатель, российский политолог Олег Бондаренко.

Создатели документалки постарались осуществить глубокое и честное погружение в прошлое и настоящее Республики Сербской. Авторский взгляд Олега Бондаренко отвечает на ключевые вопросы: как и почему рождалась Республика Сербская? Через какие испытания прошёл её народ в борьбе за справедливость? Что сегодня представляет собой этот политический «бастион сербства» и какие достижения отмечают его путь к мирной жизни?

«Это не просто хроника событий. Это фильм-размышление о судьбе, идентичности и праве на самоопределение», – пояснили авторы фильма.

Премьера пройдет 11 февраля в Русском Доме в Белграде в 18:00. Вход свободный.

Белград, Анастасия Смирнова

