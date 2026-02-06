российское информационное агентство 18+

Пятница, 6 февраля 2026, 10:27 мск

СМИ: США намерены финансово поддержать антимигрантских активистов в Европе

США собираются финансировать аналитические центры и благотворительные организации, поддерживающие антимигрантские движения. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой источники.

По данным газеты, в конце прошлого года высокопоставленный представитель Госдепа Сара Роджерс приезжала в Европу для встречи с представителями таких организаций. «Взгляды данных правоцентристских учреждений совпадают с позицией США и разделяют их страх перед разрушением европейской цивилизации», – говорится в статье.

По словам собеседника издания, финансировать учреждения для продвижения своей повестки США будут в Лондоне, Париже, Брюсселе и Берлине.

Высока вероятность, что подобная поддержка вызовет смятение среди союзников Вашингтона, в особенности у лейбористов в Великобритании, которые обеспокоены тем, что средства правительства США используются для подрыва их политики.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Метки / Европа

