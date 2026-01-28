Тринадцать спортсменов представят российскую сборную на ОИ-2026

От России на зимние Олимпийские игры в Италию поедут тринадцать спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба Центр спортивной подготовки сборных команд России.
Приглашение на ОИ-2026 получили:
– фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян;
– лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева;
– ски-альпинист Никита Филиппов;
– шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова;
– конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова;
– саночники Дарья Олесик и Павел Репилов;
– горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова.
Зимняя Олимпиада пройдет в Милане и Кортине-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля. Российские атлеты будут выступать в нейтральном статусе.
Москва
