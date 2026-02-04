На Олимпийских играх выступит 23-летняя шорт-трекистка из Новоуральска

На этой неделе, 6 февраля, начнутся XXV зимние Олимпийские игры. В состав команды российских спортсменов вошла свердловчанка – 23-летняя Алена Крылова из Новоуральска.

«Девушка занимается шорт-треком в городской спортшколе у Александра Кузовникова. Серьезный вклад в успех Алены внес и основатель новоуральской школы шорт-трека Алексей Ельняков. На спортивном счету Алены уже не одна победа в соревнованиях российского уровня. Девушка – мастер спорта России международного класса», – рассказал губернатор Свердловской области Денис Паслер в своем телеграм-канале.

Олимпийский дебют Алены Крыловой состоится 10 февраля на дистанции 500 метров. Второй старт – 14 февраля на тысячеметровке.

Как ранее писал «Новый День», зимняя Олимпиада пройдет в Милане и Кортине-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля. От России поедут 13 спортсменов: фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян; лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева; ски-альпинист Никита Филиппов; шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова; конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова; саночники Дарья Олесик и Павел Репилов; горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова. Российские атлеты будут выступать в нейтральном статусе.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube