Власти Швеции задержали направлявшийся в Россию танкер

Правоохранители Швеции задержали танкер под флагом Коморских островов, следовавший в сторону России. Об этом сообщает местный канал SVT.

Береговая охрана Швеции высадилась на танкер Sea Owl 1 близ города Треллеборг. Отмечается, что судно значится в санкционных списках Евросоюза и может принадлежать так называемому «теневому флоту».

Проводится предварительное расследование нарушения Закона о морском порядке.

Ранее сообщалось, что 6 марта в том же месте был задержан зерновоз Caffa, направлявшийся в Санкт-Петербург. Экипаж судна подозревают в нескольких нарушениях морского законодательства и использовании ложного флага.

Стокгольм, Зоя Осколкова

