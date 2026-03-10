российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 10 марта 2026, 10:19 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Европейские суды отменяют до 20% санкций против россиян

Число дел, по итогам которых отменяются введенные в отношении россиян санкции, выросло до 20%. Об этом рассказал РИА «Новости» бельгийский адвокат Валериус Островскис.

Суд Евросоюза стал довольно часто аннулировать решение Совета ЕС о введении рестрикций. Причин несколько – отсутствие доказательств, неспособность учесть новые обстоятельства или других процедурные или материальные нарушения.

По словам адвоката, доля аннулирований по делам о санкциях против России, вероятно, составляет от 10 до 20% всех дел, что является относительно высоким показателем. Островскис отметил высокий уровень независимости Суда ЕС.

Впрочем, не все аннулирования приводят к исключению из санкционного списка. На практике после решения суда Совет ЕС часто повторно включает то же лицо в список на измененных основаниях, и человек остается под ограничениями.

Любой человек, включенный в список санкций, может оспорить это решение в судах ЕС. Фигуранты имеют право доступа к материалам дела, и Совет всегда предоставляет доказательства по запросу.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Санкции против России

Россияне в Германии сталкиваются с блокировкой счетов / Киргизия грозит судом Евросоюзу из-за вторичных санкций / В Германии бизнесмена подозревают в 900 нарушениях санкций против России / Китай заявил о принятии мер после внесения компаний из КНР в список антироссийских санкций / Британия расширила список антироссийских санкций еще на 297 позиций / Евросоюз продлил действие санкций против России до 2027 года / В ЕС не смогли утвердить 20-й пакет санкций против России / В ЕС разрабатывают план по переводу российских активов из Euroclear в новый депозитарий

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Политика, Россия, Экономика, Санкции против России,