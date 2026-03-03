Россияне в Германии сталкиваются с блокировкой счетов

Немецкие банки блокируют счета российских граждан, а таможенники изымают вещи и деньги. Об этом сообщили в посольстве России в Германии.

Ограничения для россиян были введены еще в 2022 году. На депозите не может одновременно находиться более 100 тысяч евро. Исключение сделано лишь для тех, у кого есть вид на жительство в Евросоюзе.

«Счета россиян блокируют или закрывают в превентивном порядке, если их владельцы не могут в максимально короткий срок переподтвердить действующий ВНЖ», – сообщили в дипведомстве. Сотрудники банков намекают, что проблемой является именно российский паспорт владельца счета, однако публично по понятным причинам этого никто не признает.

«Случаи обращения российских граждан в связи с изъятием у них таможенными органами ФРГ личных вещей и денежных средств по-прежнему имеют место, хотя и не носят массовый характер», – добавили в посольстве.

В прошлом году власти ФРГ ужесточили визовый режим для россиян в рамках 19-го пакета антироссийских санкций. Заявители из России, которые не имеют веских причин для поездки, должны быть готовы к более длительным и тщательным процедурам рассмотрения заявлений.

Москва, Зоя Осколкова

