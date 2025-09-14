Германия ужесточила выдачу шенгенских и национальных виз россиянам

Власти ФРГ ужесточили визовый режим для россиян в рамках 19-го пакета антироссийских санкций. Об этом сообщили в посольстве Германии.

«Федеральное правительство ужесточило критерии выдачи виз гражданам России. Это касается как национальных виз, так и, в соответствии с директивами ЕС, шенгенских виз», – рассказали представители немецкой дипломатической миссии.

Отмечается, что заявители из России, которые не имеют веских причин для поездки, должны быть готовы к более длительным и тщательным процедурам рассмотрения заявлений.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия собирается представить документ с общими рекомендациями странам Евросоюза, который будет содержать более строгие критерии для въезда россиян. На принятии рекомендаций настаивали граничащие с Россией страны Европы. Меры будут частично сфокусированы на решении возникающих проблем, связанных с рисками безопасности.

По данным ЕК, в 2024 году шенгенские визы получили более 500 тысяч россиян. Это больше, чем в 2023 году, но значительно ниже по сравнению с показателями до начала военного конфликта на Украине: в 2019 году гражданам России было выдано более 4 млн виз.

Берлин, Зоя Осколкова

