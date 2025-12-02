российское информационное агентство 18+

Вторник, 2 декабря 2025, 09:40 мск

Пентагон прервал связь с минобороны Германии

Министерство войны США не выходит на связь с оборонным ведомством ФРГ. Об этом заявил немецкий генерал Кристиан Фрейдинг.

По словам военачальника, ему пришлось обращаться в немецкое посольство в Вашингтоне для установления контакта с американскими коллегами. «Связь была полностью прервана», – цитирует Фрейдинга газета The Atlantic.

Генерал также добавил, что США не уведомили Германию о намерении приостановить поставки определенного оружия на Украину. Это подчеркивает серьезное напряжение в отношениях между правительствами в области военной помощи и сотрудничества.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал создать сильнейшую армию в Европе. Предполагается, что новые масштабные реформы позволят Германии к 2035 году увеличить численность своих военнослужащих до 260 000 человек по сравнению с нынешними 180 000 человек, а также привлечь еще 200 000 резервистов.

Кроме того, со следующего года все 18-летние подростки будут получать анкету, где они могут сообщить о желании служить. Для мужчин заполнение анкеты будет обязательным. С 2027 года мужчины в возрасте 18 лет также должны будут проходить обязательные медицинские осмотры.

Берлин, Зоя Осколкова

