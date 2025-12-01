российское информационное агентство 18+

Понедельник, 1 декабря 2025, 17:30 мск

В городах Германии отменяют праздничное освещение из-за нехватки денег

В крупных городах ФРГ отказываются от традиционного рождественского освещения из-за нехватки финансирования. Об этом сообщают местные СМИ.

Многие муниципалитеты и торговые объединения не могут позволить себе расходы на праздничную иллюминацию из-за катастрофического состояния местных бюджетов. Так в Дрездене полностью отменено праздничное освещение на Кенигштрассе в Барочном квартале. Раньше в этом месте украшали не менее 80 деревьев.

«Учитывая скудные бюджеты городов и коммун, городское праздничное сияние находится под угрозой. В некоторых местах рождественское освещение уже сегодня стало неподъемным», – заявил главный управляющий директор Торговой ассоциации Германии Штефан Гент.

Германия продолжает терять крупных налогоплательщиков из-за ухода предприятий с территории страны. Как сообщалось ранее, за последний год каждая пятая компания закрыла свое производство в Германии из-за роста операционных расходов и таможенной политики властей ФРГ.

Берлин, Зоя Осколкова

