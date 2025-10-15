Германия отдаст Киеву военное оборудование на 2 млрд евро

Берлин принял решение направить Киеву военное оборудование на общую сумму 2 млрд евро, в том числе системы ПРО. Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус.

«Мы сейчас готовим пакет помощи на сумму 2 миллиарда евро. В него войдут системы противоракетной обороны, самые современные радиолокационные технологии и боеприпасы», – уточнил Писториус, слова которого цитирует «Интерфакс».

«Мы также участвуем, безусловно, в программе PURL, вложив $500 млн», – добавил германский министр, добавив, что новый пакет военной помощи направлен на удовлетворение первоочередных потребностей Украины в сфере обороны.

Ранее сообщалось, что Германия намерена профинансировать производство дальнобойных беспилотных летательных аппаратов на Украине на сумму 300 млн евро.

Писториус также заявлял, что НАТО следует официально объявить Россию самой опасной угрозой.

Берлин, Анастасия Смирнова

