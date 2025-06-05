Министр обороны ФРГ призвал объявить Россию самой большой угрозой

Глава Минобороны Германии Борис Писториус перед встречей министров обороны стран НАТО заявил, что альянсу следует официально объявить Россию самой опасной угрозой. Об этом сообщает агентство Reuters.

«НАТО должна четко заявить в декларации саммита, что Россия является самой большой угрозой», – говорится в сообщении.

Писториус также заявил, что для выполнения новых задач НАТО Германии дополнительно потребуется около 50-60 тыс. военнослужащих, передает РИА «Новости».

Накануне министр обороны ФРГ сообщил, что в ближайшие несколько недель украинская армия может получить первое дальнобойное оружие, произведенное на Украине при финансовой поддержке Германии.

Ранее Москва неоднократно заявляла, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

Берлин, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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