российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 9 сентября 2025, 20:03 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Германия выделит 300 млн евро на дальнобойные беспилотники для ВСУ

Фото: официальное представительство ФРГ в России

Германия намерена профинансировать производство дальнобойных беспилотных летательных аппаратов на Украине на сумму 300 млн евро. Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

«В рамках этой инициативы мы заключаем ряд контрактов с украинскими предприятиями на общую сумму 300 миллионов евро», – сказал глава германского минобороны после заседания группы «Рамштайн» в Лондоне, передает РИА «Новости».

Писториус уточнил, что контракты предусматривают поставку нескольких тысяч дальнобойных беспилотников различных типов украинского производства.

Лондон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Украина

МИД России призвал международное сообщество осудить Киев за атаки мирного населения 8-9 сентября / При освобождении Донбасса погиб сын замдиректора ЦРУ / Силы ПВО почти за час сбили 10 украинских беспилотников над Черным морем / Советник главы ДНР рассказал об успехах ВС РФ под Красноармейском и Красным Лиманом / США требуют от ЕС отказа от нефти и газа из России в обмен на усиление санкций / ВС РФ поразили объект энергетики Украины и цех сборки морских дронов ВСУ / Провал на фронте: власти Украины экстренно мобилизуют более 120 тысяч человек / Сумская Юнаковка перешла под контроль армии России – Рогов

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Европа, Центр России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Экономика, Германия, Европа, Украина,