Германия выделит 300 млн евро на дальнобойные беспилотники для ВСУ

Германия намерена профинансировать производство дальнобойных беспилотных летательных аппаратов на Украине на сумму 300 млн евро. Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

«В рамках этой инициативы мы заключаем ряд контрактов с украинскими предприятиями на общую сумму 300 миллионов евро», – сказал глава германского минобороны после заседания группы «Рамштайн» в Лондоне, передает РИА «Новости».

Писториус уточнил, что контракты предусматривают поставку нескольких тысяч дальнобойных беспилотников различных типов украинского производства.

Лондон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

