Силы ПВО сбили пять украинских дронов над Белгородской областью

Сегодня днем силы противовоздушной обороны нейтрализовали пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области. Об этом сообщает Министерство обороны России.
По данным ведомства, атаки были отбиты в период с 11:00 до 15:00 мск.
В течение дня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ранении четверых жителей региона в результате ударов вражеских БПЛА. Двое мирных жителей пострадали в поселке Борисовка Борисовского округа. Еще двое были ранены в селе Волчья Александровка Волоконовского округа двое после атаки беспилотника на коммерческий объект.
Ранее Минобороны сообщало, что в течение прошедшей ночи были перехвачены и уничтожены 41 беспилотник ВСУ.
Москва, Анастасия Смирнова
© 2025, РИА «Новый День»